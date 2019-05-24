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6 bin 500 Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen 6 bin 500 Suriyeli, Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti.Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere gidiyor.

Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen 6 bin 500 Suriyeli, Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti.
Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile çoğunlukla Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus, Afrin ilçeleri, Mare, Soran, Aktarin kasabalarına gidiyor.
Bu sabah itibariyle Kilis’ten 6 bin 500 civarında Suriyeli ülkesine gitti. Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkış işlemlerinin ardından tahsis edilen otobüsler ile Suriye’ye geçiyor.
Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını bildirdi.

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