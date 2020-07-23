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6 bin 800 yılda bir görülen NEOWISE kuyruklu yıldızı tekrar fotoğraflandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

6 bin 800 yılda bir görülen C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı, bu kez Antalya'dan fotoğraflandı. Neowise'ın olağanüstü manzarasının fotoğrafları görenleri mest etti.

Antalya'da, gökyüzü bilimciler tarafından 27 Mart'ta keşfedilen ve bir süredir gökyüzündeki seyrini sürdüren C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı heyecanı yaşandı. 21'inci yüzyılda çıplak gözle görülebilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğine sahip Neowise'i görmek isteyenler, gözlem araçları olmadan da görsel şöleni izleyebiliyor. Yaz döneminde serin dağlık alanlarda gece doğa yürüyüşleri de yapan Patika Grubu üyeleri, 22 Temmuz gece yarısı Neowise kuyruklu yıldızını gözlemlemek için Beydağları'na çıktı. Patika Grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, Samanyolu ve kuyruklu yıldızı gözlemlemek için yaptıkları gece doğa yürüyüşünde, Neowise'i fotoğraflama imkanı bulduklarını söyledi.

6 BİN 800 YILDA BİR GÖRÜLÜYOR

Yaklaşık 6 bin 800 yılda bir görüldüğü belirtilen Neowise kuyruklu yıldızı, 23 Temmuz gecesi dünyaya en yakın konumdan geçiş yapacak. Hem Türkiye'den hem dünyanın birçok bölgesinden görülebilen kuyruklu yıldız, Antalya'da da gökyüzü meraklıları tarafından fotoğraflandı.

EN SON KALKOLİTİK ÇAĞDA GÖRÜLMÜŞ

Bu kuyruklu yıldızın en son yaklaşık 7 bin yıl önce Kalkolitik Çağ'da görüldüğünü belirten Yakışıklı, “Sümerlerden selam getirdiğini düşündüm. Ne kehanetler uydurulmuştur kim bilir o zamanlar. Ama okuduğum bilimsel bir makaleden, suyun ve oksijenin Dünya'ya kuyruklu yıldızlar tarafından getirildiğiydi. Eğer mavi gezegenimizi insanoğlu yok etmeyi başaramazsa, 7 bin yıl sonra bizim selamımızı iletecek ve belki de biri alacak selamımızı. Tıpkı Sümerler zamanında yaşayan bir çobanın selamını dün gece benim aldığım gibi" dedi.

BU GECE EN YAKIN VE EN PARLAK GÖRÜLECEK

Doğadabuan kurucusu Hüseyin Çağlar İnce de kuyruklu yıldızı fotoğrafladı. İnce, astronom arkadaşlarından hem en iyi izlenebilecek alan hem de fotoğraf çekim teknikleriyle ilgili bilgi aldıktan sonra Antalya'nın Korkuteli ilçesi ve Söğüt Mahallesi civarında ışık kirliliği olmayan yüksek bir tepeye çıktığını söyledi. Kuyruklu yıldızın Büyük Ayı takım yıldızının hemen altında görüldüğünü belirten İnce, “Çok heyecanlıydı. Dünyaya en yakın geçeceği ve en parlak görüneceği gece bugün. Bugün de tele objektif kullanarak çekim yapmak için Feslikan Yaylası'na çıkıyoruz" dedi.

DHA

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