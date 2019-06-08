6 bin iyi yaşam savunucusu Kuşadası’nda buluştu

Türkiye’de doğup tüm dünyaya yayılan Global Wellness Day bu yıl ilk kez Kuşadası Sevgi Plajı’nda kutlandı. Global Wellness Day’e dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için ayrıca Efes Antik Kenti’nden başlayarak Kuşadası Davutlar’daki Sevgi Plajı’na kadar 3 gün süren 42 kilometrelik etap koşuldu.

Küresel Sağlık Günü’nün kutlandığı maratona oyuncu Ahsen Eroğlu, triatlet İpek Onaran, Global Wellness Day Türkiye elçisi ve paralimpik triatlet atlet Burak Abacıoğlu, Fatih Topçu ve atlet Neval Gördük, oyuncu Pınar Gülkapan’dan oluşan ekip katıldı. Efes Antik Kenti’nden maratona başlayan 6 kişilik ekip, önce Meryemana Evi üzerinden Selçuk’a bağlı Gökçealan Mahallesi’ne ulaştı, ardından da Gökçealan-Kirazlı arasındaki ikinci etap koşuldu. Maratonun 10 kilometrelik son bölümü ise bu sabah 07.00’de Kirazlı ile Davutlar Sevgi Plajı arasında gerçekleşti. Koşunun ardından Davutlar Sevgi Plajı’nda 6 bin katılımcının buluştuğu kutlamada Cem Akcan ile Yoga, Baha Cemali ile Body Boost, Ayşegül Demirsoy ile Zumba, Ebru Karaduman ile Çocuklar sporda programları gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise Kaan Öztürk konseri ile kutlama programı sona erdi. Etkinliklere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.

Küresel Sağlık Günü kutlamasında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, GWD kutlamalarının Türkiye’de ilk kez Kuşadası’nda yapılmasının ülkemiz ve Kuşadası’nın tanıtımı açısından önemine değinerek, “2012 yılında Türkiye’de doğup tüm dünyaya yayılan Global Wellness Day bu yıl ilk kez Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı’nda kutluyoruz. Belgin Aksoy hanımefendinin Türkiye’den dünyaya bir hediyesi olan Wellness Day, “İyi yaşam herkesin hakkı” mottosuyla globalleşerek bir çok insana umut olmuştur. Bugün, Belgin Hanım sayesinde 7 kıtada, 150 ülkede, 5 binden fazla noktada kutlanan Global Wellness Day “iyi yaşam günü” dünyada 300 milyon kişiye ulaşmış durumda. Ülkemizde doğan ve dünyaya yayılan bu organizasyonun en az tanındığı ülkenin yine ülkemiz olması ilginç bir durumdur. Bu noktada uluslararası bir marka yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz Kuşadası’nda yine bir ilki yapmanın heyecanını taşıyoruz. Tüm misafirlerimiz hoş geldi. Tatilin merkezi Kuşadası’nda iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

7 kıtada, 150 ülkede ve 5 binden fazla noktada kutlanan Global Wellness Day’in kurucusu Belgin Aksoy, yaptığı konuşmada, “Tüm dünyada ücretsiz etkinliklerle, kar amacı gütmeden kutlanan Global Wellness Day’in, 2012 yılında çok mütevazı bir düşünceyle ortaya çıktı. Global Wellness Day’i tüm dünyaya yaymanın benim için çok önemli. Çünkü 2004 yılında sağlığımla ilgili bir problem yaşadım. Bir doktorun karşınıza geçip kanserle ilgili bir cümle kurması gerçekten size tokat gibi geliyor. Ama ben şükrediyorum ki iyi ki böyle bir şey yaşadım çünkü uyanmama sebep oldu. 29 yaşındaydım, bugün 43 yaşındayım. Hayatımda birtakım değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Gördüğüm tedavi sonrasında, vücudumdaki radyasyondan arınmanın yollarını aradım. Bu araştırma beni ilk olarak detoksa götürdü. Hayatımın ilk sıvı detoksunu o dönemde yaptım. Detoks uzmanı o bir haftalık dönemin sonunda, hayatınızdan size faydası olmayan her şeyi çıkartın demişti. Uzun bir liste çıktı. Sonra beslenme alışkanlıklarımı değiştirdim. Spor alışkanlıklarımı değiştirdim” ifadelerini kullandı.

