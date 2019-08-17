HABER

6 bin TL yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vuran 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ilçesinde yaklaşık 6 bin TL alacağı için tartıştığı oto galeri işletmecisini silahla ayağından vuran 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan İzmit Oto Galericiler Sitesi’nde meydana geldi.

6 bin TL yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vuran 2 kişi yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ilçesinde yaklaşık 6 bin TL alacağı için tartıştığı oto galeri işletmecisini silahla ayağından vuran 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan İzmit Oto Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bililere göre, M.S.A. (39), E.A. (31) ile birlikte yaklaşık 6 bin TL alacağı olan Y.S. (39)’den parasını almak için işlettiği oto galeriye gitti. İş yerine giren M.S.A, E.A. ve Y.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cebindeki tabancayı çıkartan E.A., Y.S.’ye ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Y.S. yaralanırken, M.S.A ve E.A. koşarak dükkandan çıktı. Şahıslar bir otomobille olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.S. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şahısların olay yerinden kaçtıkları otomobil, İzmit ilçesi Bağçeşme Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.S.A ve E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğüne getirilen şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

6 bin TL yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vuran 2 kişi yakalandı

PARTNERBurak Özçivit'ten eşine destek!Burak Özçivit'ten eşine destek!
Diyarbakır’da otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralıDiyarbakır’da otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı
Kütahya’da 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı felç ettiKütahya’da 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.