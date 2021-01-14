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  4. 6 bin TL’lik cezadan kaçarken 22 bin lirasından oldu

6 bin TL’lik cezadan kaçarken 22 bin lirasından oldu

14.01.2021 02:29 | Son Güncelleme:
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Denizli’de ’dur’ ihtarına uymayarak yaklaşık 10 kilometre kaçan 3 kişi, polis ekiplerinin sıkı takibinden kaçamadı.

Denizli’de ’dur’ ihtarına uymayarak yaklaşık 10 kilometre kaçan 3 kişi, polis ekiplerinin sıkı takibinden kaçamadı. Aracı bırakarak kaçmaya çalışmalarına rağmen yakalanan 3 kafadara rekor seviyede ceza işlemi uygulandı.
Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsünü Trafik Denetleme Şube ekipleri sıkı takibe alarak peşinden gitti. Trafik ışıklarına uymayarak kaçan şahıslar bazı noktalarda drift yaparak polisleri atlatmaya çalıştı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan şüpheliler araç ile kaçamayacaklarını anladıkları an araçlarını bırakarak, yaya olarak kaçmak istedi. Burada da şahısların fazla uzaklaşmasını engelleyen polis ekiplerin kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerinin neden kaçtıklarını sorulduğunda ise şahıslar, alkollü ve ehliyetlerinin olmadığını gerekçe göstererek, kilometrelerce hem kendi hem de diğer vatandaşların canlarını tehlikeye atarak kaçtıklarını ifade etti. Yapılan kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsünün 0,22 promil alkollü olduğu tespit edildi.

3 şahsa rekor seviyede ceza
Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek araç kullandığı sırada alkol alan sürücüye, maske ve kısıtlama ihlalinin yanı sıra drift yapmak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak gibi farklı maddelerden toplamda 22 bin 380 TL ceza işlemi uygulandı. Yanındaki diğer 2 şahsa ise maske ve kısıtlama ihlallerine uymadıkları için 6 bin 300 TL tutanak tutuldu. Ayrıca kilometrelerce kaçtıkları araç trafikten men edilirken 3 şahıs ise gözaltına alındı.

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