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  4. 6 bin ton ağırlığında! 1600 araç lastiği kullanılarak suya indirildi

6 bin ton ağırlığında! 1600 araç lastiği kullanılarak suya indirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Yalova'da Norveçli bir firma için üretilen 6 bin 200 ton ağırlığındaki iki yolcu gemisi 4 günlük çalışma sonucu suya indirildi. Altonva'da üretilen gemilerin denize indirilmesi esnasında 1600 araç lastiği kullanıldı.

Tersan Tersanesi, Norveçli firmayla anlaştığı 700'er kişi kapasiteli 4 yolcu gemisinden 2’sinin yapımı tamamlandı. Altınova yerleşkesinde karadaki çalışmaları tamamlanan 124'er metre uzunluk ve 22'şer metre yükseliğindeki ‘Havila Castor’ ile ‘Havila Capella’ adlı iki yolcu gemisinin denize indirme işlemi gerçekleştirildi. Bir taşımacılık firması, iki geminin taşınması işlemi için 5 ay önce proje çalışmalarına başladı. 14 gün süren hazırlık aşamasının ardından her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki gemiler, 200 aks üzerinde 1600 lastik yardımıyla 4 günde suya indirildi.

"1600 LASTİKLE OPERASYONUMUZU TAMAMLADIK”

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Taşıma işlemini yapan firmanın proje mühendislerinden Ahmet Özyazıcı, "Tersan Tersanesinde bugüne kadar yapılmış en ağır kaldırma ve taşıma işlemini gerçekleştirdik. Operasyonda her biri 6 bin 200 ton olan iki gemiyi yüzer havuza taşıdık. Kaldırma işleminde 9 bin ton kaldırma kapasitesine sahip 200 aks üzerinde 1600 lastikle bu operasyonumuzu tamamladık. Böylelikle iki dev gemimizi de sorunsuz şekilde suya indirmiş olduk" dedi.

“OPERASYONU TAMAMLADIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ”

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Taşıma işleminde görevli makine mühendisi Yüksel Akalın, “Bu operasyonu tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Proje sorunsuz tamamlandığı için mutluyuz. Bu büyüklükteki taşıma işlemi sektöre örnek olacaktır” diye konuştu.

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DHA

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