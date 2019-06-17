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6 bin voltluk akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin işlettiği kömür sahasında yaklaşık 6 bin voltluk elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin işlettiği kömür sahasında çalışan 32 yaşındaki Hasan Karpuz isimli işçi, kömür çıkarmada kullanılan ve bager olarak adlandırılan kazıcı makinelerin elektrik hattının geçtiği trafodaki çantasını almak isterken yaklaşık 6 bin voltluk akıma kapıldı.

Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin işlettiği kömür sahasında yaklaşık 6 bin voltluk elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin işlettiği kömür sahasında çalışan 32 yaşındaki Hasan Karpuz isimli işçi, kömür çıkarmada kullanılan ve bager olarak adlandırılan kazıcı makinelerin elektrik hattının geçtiği trafodaki çantasını almak isterken yaklaşık 6 bin voltluk akıma kapıldı. Akıma kapılan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Karpuz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. Olayı öğrenerek hastaneye akın eden aile fertleri ve mesai arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Karpuz’un yakınları "Hasan’ım nerede?” diyerek gözyaşı döktü.
Afşin ilçesine bağlı Çobanbeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Hasan Karpuz’un cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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