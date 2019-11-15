HABER

6 binden fazla Suriyeli İstanbul'dan gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:45 | Son Güncelleme

İstanbul'da kayıtlı olmayan 6 bin 416 Suriyelinin bu kentten başka illere gönderildiği açıklandı.

Kaydı bulunmayan Suriyelilere İstanbul’dan ayrılmaları için 30 Ekim'e kadar süre tanınmıştı.İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri konusunda açıklamada bulundu.

Valilik, 12 Temmuz–15 Kasım 2019 tarihleri arasında, İstanbul'da kaydı olmayan 6 bin 416 Suriyelinin, İçişleri Bakanlığının belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, İstanbul'a "düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmenin" ise yine İçişleri Bakanlının belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere gönderildiği ve bu kişilerin geri gönderme işlemlerinin sevk edildikleri merkezlerde sürdürüldüğü belirtildi.

Suriyeliden çok Türk vatandaşı tespit edildi

Valilik ayrıca çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için 1 Kasım 2019'dan 15 Kasım 2019'a kadar 3 bin 419 işyerinde denetim yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiğinin tespit edildiğini ve bu iş yerlerine 6 milyon TL'den fazla para cezası kesildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere, kendi rızalarıyla kentten ayrılmaları için 20 Ağustos'a kadar süre tanımıştı. Bakanlık daha sonra bu süreyi 30 Ekim'e uzatmıştı.

İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kentten gönderilmesi konusunda iki istisnai durum bulunuyordu. Bakanlık, Suriyeli öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra İstanbul'da SGK'lı çalışanların bu uygulamadan muaf tutulacağını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, SGK'sız Suriyeli çalıştıran iş yerlerine de 30 Ekim'e kadar süre vermişti. Söz konusu işçilerin bu süre içinde SGK'lı yapılmaması hâlinde iş yerlerinin ağır para cezalarına çarptırılacağı açıklanmıştı.

DW/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştıİsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı
Bakıcı dehşetini kamera ortaya çıkardıBakıcı dehşetini kamera ortaya çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk telefon görüşmesinin metnini yayımladı

Trump-Zelenskiy görüşmesinin metni yayımlandı

Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İstanbul'da 'ara tatil' trafiği başladı! İşte trafikte son durum

İstanbul'da tatil trafiği başladı!

Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Kritik davada cezalar onandı!

Sahte servis mağduru: Dolabın kapısını söküp götürdüler

'Dolabın kapısını söküp götürdüler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.