6. Boğaziçi Film Festivali başladı

Festivalin her yıl büyüdüğüne işaret eden Kılıç, etkinliğin yeni logosunun boğazdan ve yunuslardan ilhamla yeni tasarımına kavuştuğunu ifade etti.

Loznitsa, filmleri izlediğinde kendisinin daha iyi anlaşılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Masterclass etkinliğinde, daha önce nasıl sinema yaptığımı, şimdi nasıl çalıştığımı ve gelecekte nasıl çalışacağımı anlatacağım. 20 yıldır sinema alanındayım, bu aslında kısa bir süre. Bugüne kadar 24 film yaptım. Bu hiçbir şey değil, henüz ısınma aşamasındayım. Ülke olarak trajik bir tarihimiz var. Bu tarih hala üzerine düşünülmeyi ve anlatılmayı bekliyor. Sinema kariyerimi düşündüğümde, elimden geldiğince böyle filmler yaptığımı görüyorum. Rusya ile Ukrayna arasında süren şeyi birçok insan bilmiyor. Bunların bilinmesi gerekiyor, geçmiş olmadan geleceğimiz olamaz."

Açılış etkinliğinin ardından Robert Redford'un son filmi "The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah"ın gösterimi yapıldı.

David Lowery'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, Redford'un yanı sıra Casey Affleck, Sissy Spacek, Elisabeth Moss ve Tom Waits gibi usta isimleri buluşturan film, Türkiye'de ilk kez gösterildi.

- "Sinemada Yapım Dağıtım ve İletişim Süreçleri" söyleşisi yarın