6. Boğaziçi Film Festivali başladı

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç da sinemaseverlerin ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını ve motive ettiğini dile getirdi.

İlk kez sinema gösteriminin Beyoğlu Yeşilçam'da yapıldığını belirten Demircan, "O zaman televizyonlar yok, sinemalar yan yana. İnsanlar dünyayı buradan tanıyor. Sinema dediğiniz şey, aslında kendimizi beyaz perdede gördüğümüz halimiz. Oradan kendimizi, kültürümüzü, başka sosyal hayatları tanıyoruz." dedi.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale destek vermekten onur duyduklarını ve gelecek yıllarda da etkinliği desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Festivalin her yıl büyüdüğüne işaret eden Kılıç, etkinliğin yeni logosunun boğazdan ve yunuslardan ilhamla yeni tasarımına kavuştuğunu ifade etti.

Kılıç, Türk sinemasının kendi kültüründen beslenme ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yer alacak. Yurt dışında prömiyerlerini yapan, ödüller alan birçok filmle birlikte, ilk defa seyirci karşısına çıkacak olan Türkiye ya da dünya prömiyerini festivalimizde yapacak olan filmler var." diye konuştu.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda da 10 filmin yer aldığını aktaran Kılıç, "Güney Afrika'dan Filistin'e, Çin'e, Almanya'ya kadar geniş bir coğrafyadan çok güçlü filmler sizinle birlikte olacak. Geçen yıl 'En İyi Film' dalında ödül kazanan İranlı Yönetmen Parviz Shahbazi bu sene jüri başkanı olarak aramızda." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bugüne kadar 24 film yaptım, henüz ısınma aşamasındayım"

Konuşmaların ardından Festival Başkanı Ogün Şanlıer tarafından "Onur Ödülü" takdim edilen Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa da eserlerinin beğenilmesinden dolayı büyük bir onur duyduğunu vurgulayarak, "Stratejik bir ödülü stratejik bir yerde alıyorum. Yunus şeklindeki bu ödül için su bulacağıma söz veriyorum. Umuyorum ki bu ödül sayesinde filmlerim ve Ukrayna sinemasının eserleri daha fazla yere ulaşır." şeklinde konuştu.