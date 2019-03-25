6 buçuk yaşındaki Seher karaciğerindeki kitlelerden kurtuldu

Isparta’da karaciğerinin büyük bir bölümünde 3 farklı kitle olduğu tespit edilen 6 buçuk yaşındaki Seher Birincitoka, en büyüğü 15 santim olan kitlelerinden Antalya’da yapılan operasyonla kurtuldu.

Seher Birincitoka’nın göğüs bölgesinin ortasında 3 ay şişlik oluştu ve giderek büyümeye başladı. Yapılan tetkiklerde herhangi bir hastalığı olmadığı söylenmesine rağmen yüksek ateş sorunu yaşamaya başlayınca karaciğerinde oluşan bir kitleden kaynaklandığı anlaşıldı. Birincitoka’nın karaciğerinin yüzde 70’ini kapsayan, en büyüğü 15 santimetre toplamda 3 adet köpek kisti olduğu tespit edildi. 6 buçuk yaşındaki hasta Birincitoka, ‘Kistlerim var benim, mikroplarla savaşıyorum’ diyerek okul yaşamına devam etti.

"Hastamızın karaciğerini koruduk"

Hastanın, kendisine ulaştığında kistlerin çok büyümüş olduğunu vurgulayan Memorial Antalya Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. R. Aykut Aktaş, “Hastamız tedavi olana kadar karnına ani bir darbe almış olsaydı, kistler patlayarak hayatını kaybedebileceği sonuçlara neden olabilirdi. Gelir gelmez tanı ve tedavisini girişimsel yöntemle yaptık. Ultrason ve anjiyografi eşliğinde iğne ile kistin içine girip bu parazitleri öncelikle içeride öldüren bir sıvı enjekte ettik. Yine iğne ile bu parazitleri dışarıya aldık. Sonra bir kateter yerleştirerek, parazitlerin yerleştiği zarı da yok ederek vücuttan uzaklaştırdık. Hastamıza aynı seansta 3 ayrı kateter taktık. Yaklaşık 1 buçuk saat süren işlemi sedasyon eşliğinde gerçekleştirdik. İkinci ay kontrolünde, parazitlerin tamamına yakınının ortadan kalktığını ve kistlerin kaybolduğunu gördük. Hastamızın karaciğerini koruyarak sağlıklı büyümesini engellememiş olduk” dedi.