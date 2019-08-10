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6 büyüklüğündeki deprem anında raftaki ürünler dökülmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

6 büyüklüğündeki deprem anında raftaki ürünler dökülmüş

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Deprem anlarında, sarsıntıyla birlikte raflardaki ürünlerin yere dökülmesi ve insanların korku içinde kaçışması dikkat çekti.
Bozkurt ilçesinde, 8 Ağustos'ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, çevredeki il ve ilçelerde de hissedildi. Merkez üssüne 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan bir markette, deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte raflardaki ürünlerin yere dökülmesi ve markettekilerin korku içinde dışarı kaçmaya çalışması dikkat çekti. Market sahibi Osman Savur, sarsıntının çok şiddetli olduğunu belirterek, depremle birlikte kendilerini hemen dışarıya attıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

6 büyüklüğündeki deprem anında raftaki ürünler dökülmüş

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