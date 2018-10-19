GAZİANTEP (AA) - SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Genetik hastalıklar, bu bölgede üzerinde çok fazla durulması, hassasiyetle çalışılması gereken bir konu. Bu konuda üniversite olarak gereken çalışmaları başlattık ve bir genetik tanı merkezi kurmak için bakanlığa başvurduk, büyük bir destek bekliyoruz." dedi.

Gaziantep'te, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından, Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği'nin katkısıyla düzenlenen 6. Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu, Tıp Fakültesi Sani Konukoğlu Hastanesi Konferans Salonu'nda başladı.

Rektör Dağlı, konuşmasında, bilgiden yararlanma süresinin kısaldığını belirterek, öğrenciyken ya da mezun olunduğunda öğrenilen bilgilerin pek çoğunun 8-10 yıl içinde eskidiğini vurguladı.

Üniversitelerin görevinin, öğrenci yetiştirmenin yanında bilgi üretmek ve bu bilgileri bilim insanlarıyla paylaşmak olduğunu anlatan Dağlı, şunları söyledi:

"Genetik hastalıklar, bu bölgede üzerinde çok fazla durulması, hassasiyetle çalışılması gereken bir konu. Bu konuda üniversite olarak gereken çalışmaları başlattık ve bir genetik tanı merkezi kurmak için bakanlığa başvurduk, büyük bir destek bekliyoruz. Bunu yapabilirsek çok daha güzel ve bölgesel bir genetik tanı merkezi kurabileceğimizi tahmin ediyorum. Erken dönemde konulacak tanıyla pek çok genetik hastalığa müdahale etmek mümkün. İşte bugün bunları tartışacağız."