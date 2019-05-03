İSTANBUL (AA) - Hazırlık sınıfı programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında gerçekleştirilen "6 Dilde Münazara Yarışmaları"nın finalleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelinde 8 ayrı dalda 126 bin 942 öğrenci katıldı.

2009 yılında İmam Hatip Okulları arasında Arapça eğitimi ile başlayan ve bugün farklı dillerde 100 binden fazla öğrencinin katıldığı yarışmanın finalleri Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Akademi Lisan Derneği'nin paydaşı olduğu yarışmada iki gün boyunca öğrenciler farklı alanlarda yarıştılar.

- Finallerde dereceye giren okullar

"6 Dilde Münazara Yarışmaları"nın Türkiye finali ise bu akşam gerçekleştirildi.

Akademisyen ve edebiyatçıların jüri üyeliğini yaptığı münazara yarışmalarının ödül töreninde yarışmacılar ve onları hazırlayan öğretmenleri çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.