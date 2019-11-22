HABER

6. Din Şurası pazartesi günü başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

"Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla 25 Kasım'da başlayacak şurada, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen faaliyetlerin sosyokültürel değişim süreçleri karşısındaki durumu masaya yatırılacak

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığı, "6. Din Şurası"nı 25-29 Kasım'da Ankara'da düzenleyecek.

"Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla yapılacak şurada, Başkanlığın faaliyetlerinin sosyokültürel değişim süreçleri karşısındaki durumu 350 kişinin katılımıyla tartışılacak.

Şuraya, aralarında eski Diyanet İşleri başkanlar ve başkan yardımcıları, eski Din İşleri Yüksek Kurulu başkanları ile üyeleri, ilahiyat fakültelerinin dekan ve öğretim üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlardan üye ve temsilciler katılacak.

Son gün değerlendirme ve sonuç oturumunun yapılacağı şuraya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

- "İlgili alanlarda uzmanlığı olan ilim adamları çağrıldı"

Şuraya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman, şurada Başkanlığın faaliyetlerinin sosyokültürel değişimle uyumlu olup olmadığının ve yeterliliğinin ele alınacağını belirtti.

Dini faaliyetlerin sosyokültürel değişimle her zaman uyumlu yol almasının beklenemeyeceğini ve bu değişimin bazen yanlış olabileceğini ifade eden Kahraman, "Komisyonlarla ilgili alanlarda uzmanlığı olan ilim adamları çağrıldı. Herhangi bir akademik unvan almış olmak değil, bu alanlarda eser vermiş olmak da önemli bir kriterdir." diye konuştu.

- "Din istismarı ve dini oluşumlar tartışılacak"

Şura kapsamında her komisyonda 4 oturum yapılacağını bildiren Kahraman, birinci komisyonda "Sosyokültürel Değişimin İnanca ve Dini Hayata Etkisi"nin konuşulacağını anlattı. Bu kapsamda inanç karşıtı akımlar ve alınacak önlemler, dini anlamada yöntem tartışmaları, farklı boyutlarıyla din istismarı ve günümüzde dini oluşumlar konusunun tartışılacağına işaret eden Kahraman, şunları kaydetti:

"İkinci komisyonda 'Sosyokültürel Değişim ve Din Hizmetleri'... Burada da aile ve gençlerle ilgili din hizmetleri, cami ve irşat hizmetleri, gençlik ve sosyokültürel içerikli din ile göç ve manevi destek hizmetleri, üçüncü komisyonda 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Eğitim' ele alınacak. Burada çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik yaygın din eğitimi, Diyanet personelinin kurum öncesi ve hizmet içi eğitim standartları, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve ilgili arayışlar konularında fikir alışverişinde bulunacak. Dördüncü komisyonda 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Yayınlar', beşinci komisyonda ise 'Sosyokültürel Değişim ve Yurt Dışı Diyanet Hizmetleri' konuları ele alınacak."

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
15 kez kan bağışı yapan Vali Pehlivan'a bronz madalya15 kez kan bağışı yapan Vali Pehlivan'a bronz madalya
Bursa'da aç kalan ayı, yerleşim bölgesine indiBursa'da aç kalan ayı, yerleşim bölgesine indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" 6. Din Şurası pazartesi başlıyor Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. D

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damatla ilgili yeni gelişme

Eşini, baldızını ve kayınpederini öldürmüştü! Yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Adana'da gök taşı iddiası! Yetkililere çağrıda bulundu

Önce gök gürültüsü ardından sarsıntı! Sabah kalktığında...

İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.