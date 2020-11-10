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6 diplomalı aşçı! Görenler gözlerine inanamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 09:52 | Son Güncelleme

Aşçı Melih Oktay tam 6 üniversite bitirdi. 2'si lisans, 4'ü ön lisans olmak üzere birbirinden farklı 6 üniversite okudu. Okuduğu bölümlerde gelen iş tekliflerine rağmen o baba mesleği olan aşçılığı seçti. Babasıyla birlikte esnaf lokantasında çalışan genç aşçının diplomalarını görenler hayretler içerisinde kalıyor.

6 diplomalı aşçı! Görenler gözlerine inanamıyor

Bursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet Eden Melih Oktay, baba mesleği olan aşçılığı devam ediyor. Sebebi ise aile olarak yeni geliştirdikleri tariflerin ilgi görmesi. Genç aşçı 6 üniversite okudu, yurt dışında eğitim aldı. Mezun olduğu diplomalarını iş yerine astı.

Melih Oktay, okumanın önemine değinirken, neden bu mesleği seçtiğini ise şöyle anlattı: "Ben 6 tane üniversite bitirdim, hepsi de ayrı ayrı bölümler. Bir yandan eğitim hayatıma devam ederken diğer yandan da çalışma hayatımı sürdürdüm. Yaz aylarında kendi iş yerimizde çalışmaya devam ediyordum. Kendi buluşumuz çorbanın haricinde değişik yemekler ve kabak helvası yapıyoruz. Türkiye'de sadece bizde var. Burası benim ilgimi çekmeye başladı, bundan dolayı kendi işimizi yapıyorum. Bu arada bana çok sayıda teklifler geliyordu, halen de gelmeye devam ediyor. Kendilerine teşekkür ederek kabul etmedim. Çünkü kendi işimiz, bunun yanı sıra bu mesleği severek yapıyorum. İnsanların sevdikleri meslekleri yaparsa daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bitirdiğim okulların diplomalarını iş yerimize gördüğünüz gibi astım. Gelen müşterilerin ilgisi çok çekiyor. Görünce senin mi diye soruyorlar. Hatta bu kadar okullu boşuna mı okudun diyor soruyor. Ben bu mesleği severek yapıyorum ve beni bunlar mutlu ediyor. Tabii ki okudum, ama boşuna değil".

Melih Oktay'ın babası Seyidi Oktay ise, "Eğitimli insanlar yaptıkları işlerde çok başarılı oluyor. Oğlumun eğitime ilgisi var, okumaktan zevk alıyor. Okuyan illa memur olacak diye bir kanun yok. Biz devletimizi seven insanlarız. Devletimiz bugün istesin hiçbir ücret, almadan oğlumu gönderirim. Lakin başkasının işinde çalışacağına kendi işinde çalışması bizleri daha mutlu ediyor. O da bunu tercih etti, saygı duyduk" dedi.

(İHA)

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