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6 diş kavrulmuş sarımsağı yedikten 24 saat sonra bakın neler oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2020 14:52 | Son Güncelleme

Sarımsağın faydaları herkes tarafından bilinen bir gerçek. Büyüklerimizin her türlü hastalığa karşı antibiyotik niyetine kullandığı sarımsağı bu şekilde tüketirseniz 24 saatte bünyenizi kaya gibi sağlam hale getirebilirsiniz.

6 diş kavrulmuş sarımsağı yedikten 24 saat sonra bakın neler oluyor

İçindekiler

  • SARIMSAĞIN FAYDALARI
  • 6 DİŞ KAVRULMUŞ SARIMSAK MUCİZESİ

Yeni tip koronavirüs Covid-19 ile birlikte sağlığımız her zamankinden daha önemli hale geldi. Büyüklerimizin de dediği gibi her şeyin başı sağlık. Sağlığımızı korumak için çeşitli vitaminler kullanır hastalandığımız da ise bazı ilaçlara başvururuz. Birçok kişi grip gibi hastalıklara karşı bağışıklığını kuvvetlendirmek için sarımsak yer. Sarımsağın sağlığa faydaları herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Eski çağlardan beri sarımsak tıbbi alanlarda kullanılmıştır. Amerikan Tıp Derneği sarımsağın keneleri uzaklaştırdığını bile söylemişti. Topraktan gelen mucizevi yiyecek sarımsağı bu şekilde tüketirseniz 24 saat içinde vücudunuza harika etkiler yaratıyor.

Sarımsak yiyenlerin soğuk algınlığına yakalanma riskinin diğerlerine oranla yüzde 70 daha az olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konuldu. Sadece sarımsak da değil. Soğan, taze soğan ve pırasa gibi sarımsak da allium familyasına aittir. Sarımsağın içinde bulunan ve sarımsağa kokusunu veren allicin isimli maddenin sağlığımız üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

  • Tansiyonu dengeler
  • Alzheimer ve demans riskini azaltır
  • Kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korur
  • Kilo kontrolüne yardımcı olur
  • Hücrelerin kansere karşı korunmasında yardımcı olur
  • İdrar söktürücü özelliği vardır
  • Kalbi besleyen koroner damarları genişletir
  • Kalp adalelerini güçlendirir
  • Kabızlığı önler
  • Diş ağrısına iyi gelir
  • Saç tedavisinde de kullanılan sarımsak saç dökülmesini yavaşlatır

6 DİŞ KAVRULMUŞ SARIMSAK MUCİZESİ

Günde 6 diş kavrulmuş sarımsak yediğinizde ise vücudunuza inanılmaz bir takviye sağlamış oluyorsunuz. 6 diş kavrulmuş sarımsak yedikten 24 saat sonra bakın vücudunuzda neler oluyor:

  • 1 saat sonra: Vücudunuz sarımsağı sindirir ve içindeki besleyici maddeleri emer.
  • 4 saat sonra: Sarımsağın içinde bulunan ve vücudunuzun emdiği besleyici maddeler vücudunuzdaki kanser hücreleri ve serbest radikallerle mücadele eder.
  • 6 saat sonra: Metabolizma hızınız artar. Vücudunuzdaki yağlar erimeye başlar ve fazlalık sıvılar vücuttan atılır.
  • 7 saat sonra: Sarımsağın anti bakteriyel faydaları etkisini göstermeye başlar ve kan dolaşımına karışır. Sarımsak vücuttaki bakterilerle savaşmaya başlar.
  • 10 saat sonra: Sarımsakta bulunan besleyici maddeler oksidasyon oluşma riskini azaltır.
  • 24 saat sonra: Sarımsağın içindeki besleyici maddeler sayesinde: sarımsağın tüm faydaları ortaya çıkar.

Peki sarımsak nasıl kavrulur? Sarımsağı tepsiye koyun ve 350 derecede yumuşak kıvama gelene kadar pişirin. Kendinizi hastalıklardan korumak ve bağışıklığınızı güçlendirmek bu kadar kolay.


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