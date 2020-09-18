6 diş kavrulmuş sarımsağı yedikten 24 saat sonra bakın neler oluyor

Yeni tip koronavirüs Covid-19 ile birlikte sağlığımız her zamankinden daha önemli hale geldi. Büyüklerimizin de dediği gibi her şeyin başı sağlık. Sağlığımızı korumak için çeşitli vitaminler kullanır hastalandığımız da ise bazı ilaçlara başvururuz. Birçok kişi grip gibi hastalıklara karşı bağışıklığını kuvvetlendirmek için sarımsak yer. Sarımsağın sağlığa faydaları herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Eski çağlardan beri sarımsak tıbbi alanlarda kullanılmıştır. Amerikan Tıp Derneği sarımsağın keneleri uzaklaştırdığını bile söylemişti. Topraktan gelen mucizevi yiyecek sarımsağı bu şekilde tüketirseniz 24 saat içinde vücudunuza harika etkiler yaratıyor.

Sarımsak yiyenlerin soğuk algınlığına yakalanma riskinin diğerlerine oranla yüzde 70 daha az olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konuldu. Sadece sarımsak da değil. Soğan, taze soğan ve pırasa gibi sarımsak da allium familyasına aittir. Sarımsağın içinde bulunan ve sarımsağa kokusunu veren allicin isimli maddenin sağlığımız üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor.