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6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 20:10 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 19 Aralık 1918’de Milli Mücadele’de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun sıkılışının 101.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 19 Aralık 1918’de Milli Mücadele’de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun sıkılışının 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında “6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali” düzenlendi.

Festival, Çaylı Caddesi Atatürk Parkı önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Numune Evler Mahallesi’ndeki pazar yerindeki fuar alanına ulaşan kortej heyeti halk oyunları ve müzik gösterileri ile karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılışta konuşan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, “Dün, Milli Mücadele’de ilk kurşunun 19 Aralık 1918 yılında ilçemizde işgalci kuvvetlere karşı sıkılışının 101. yılını kutladık. Daha nice yıllarda bu gururlu günümüzü kutlayacağız. Bu kutlamaların devamını inşallah 3 gün sürecek olan ve şölen havasında gerçekleştirmeyi planladığımız bir festival ile yaşayacağız. Bu festivalimizin gerçekleşmesinde bizlere katkı sunan Hatay valimize, Kültür ve Turizm bakanlığımıza ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünden başlayarak geçmişte hak etmiş olduğumuz gururu hep birlikte yaşayacağız” dedi.
Dörtyol Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Hacı İbrahim Seçer ve Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak’ın konuşmalarının ardından festival kapsamında üreticiler arasında yapılan en güzel narenciye yetiştiriciliği dallarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından festivalin açılış kurdelası kesildi.
Ardından Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Payas Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Fadıl Keskin birlikte alanda kurulan stantları gezdi. Çeşitli yöresel lezzetlerin sergilendiği stantlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Festival alanının 3 gün açık kalacağı çeşitli sanatçıların konser vereceği belirtildi.

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