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6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte başvurular 470 bini aştı. 120 bin kişi parasını yatırdı. 6 Ekim'de silah altına alınacak askerler yarın açıklanacak.

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklamaları geldi. Yapılan açıklamada başvuru yapanların sayısının 470 bini aştığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
parası olmayan gitsin 12 ay yapsın hayatından 12 ay eksilsin ne için VATAN İÇİN benim kızdığım olay şu, bedelli çıkarırsam şehit anaların yüzüne nasıl bakarım, verdiler mehteri gelsin oylar
bu kadar adam askerlik yapmamış :)
Dolarları bozdurduk yatırdık 15K ancak nasıl bir sistem varsa sürekli kitileniyor dekontları bir türlü veremiyoruz şubeye. Sistemleri güncelleyin lütfen.
01.12.1994’e kadar doğanlara haksızlık yapıldı umarım düzelir bu haksızlık
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