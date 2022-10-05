6 Ekim’de okullar tatil mi? Yarın (Perşembe) okullar var mı? Gözler MEB açıklamasında

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Her sene milli bayramlarda resmi tatil olması dolayısıyla eğitime bir gün ara veriliyor. 6 Ekim resmi tatiller arasında yer almıyor. İşte detaylar

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmadığı için okulların açık olması bekleniyor.

İŞTE RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi



