6 Ekim’de okullar tatil mi? Yarın (Perşembe) okullar var mı? Gözler MEB açıklamasında

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Her sene milli bayramlarda resmi tatil olması dolayısıyla eğitime bir gün ara veriliyor. 6 Ekim resmi tatiller arasında yer almıyor. İşte detaylar
Yarın okulların tatil olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmadığı için okulların açık olması bekleniyor.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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