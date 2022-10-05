6 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi? Yarın metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluşunu kutlayacaklar. Önemli günlerde genellikle İETT tarafından toplu taşıma ücretsiz hale geliyor. Konu hakkında Ulaşım İstanbul tarafından da bir açıklama yapıldı. İşte detaylar

6 EKİM’DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklamada, '6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda İstanbulkartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.' denildi. Ulaşım İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.

@ietttr

@metroistanbul

@sehir_hatlari



