6 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi? Yarın metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluşunu kutlayacaklar. Önemli günlerde genellikle İETT tarafından toplu taşıma ücretsiz hale geliyor. Konu hakkında Ulaşım İstanbul tarafından da bir açıklama yapıldı. İşte detaylar
İETT tarafından yapılan açıklamada, '6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda İstanbulkartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.' denildi. Ulaşım İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.
@ietttr
@metroistanbul
@sehir_hatlari
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