HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi? Yarın metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

6 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi? Yarın metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

05.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüslerin yarın ücretsiz olup olmayacağı hakkında açıklama yapıldı. 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluşu için etkinlikler düzenlenecek ve kutlamalar yapılacak. Her sene kutlanan günlerden biri olan 6 Ekim toplu taşıma tarifesi hakkında İETT tarafından açıklama yapıldı. Peki, 6 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi? Yarın metro, marmaray, İETT bedava mı?

6 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi? Yarın metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluşunu kutlayacaklar. Önemli günlerde genellikle İETT tarafından toplu taşıma ücretsiz hale geliyor. Konu hakkında Ulaşım İstanbul tarafından da bir açıklama yapıldı. İşte detaylar

6 EKİM’DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklamada, '6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda İstanbulkartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.' denildi. Ulaşım İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.
@ietttr
@metroistanbul
@sehir_hatlari

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'
1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'
Avukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydıAvukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydı
Anahtar Kelimeler:
otobüsler ücretsiz mi toplu taşıma ücretsiz mi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Vurgunun miktarı 'yok artık' dedirtti

Vurgunun miktarı 'yok artık' dedirtti

İlginizi Çekebilir

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.