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6 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 6 Ekim

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.10.2024 09:46
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Bir yıl içindeki önemli günler, bazen dünya genelinde bazen de ülkelerin kendi içlerinde kutlanır. Sadece resmî ya da dini bayramlar değil, çeşitli anlamlar yüklenmiş bazı günler de bulunur. İnsanlık tarihinde önemli kabul edilen olaylar, durumlar ya da ünlü isimlerin doğum ve ölüm tarihleri de yaşandığı tarihe anlam katar.

6 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 6 Ekim

Dünya çapında kullanılan takvimlere göre bazı günlerin anlam ve önemi diğer günlerden daha fazladır. Bir yıl içinde yer alan 365 günün neredeyse tamamı için özel bir anlam atfedilmiştir. UNESCO (United Stations Educational Scientific and Cultural Organization) tarafından belirlenen ve Dünya Günleri adı verilen günler de bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

İnsanlık tarihinin ve insan hayatının önemli kabul edilen yönlerini işaret etmek ve o günleri anmak amacı ile belirlenen dünya günlerinden bazıları şunlardır:

  • 14 Ocak Dünya Mantık Günü
  • 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü
  • 13 Şubat Dünya Radyo Günü
  • 21 Mart Dünya Şiir Günü

6 Ekim neden önemli?

Miladi takvime göre yılın 279. günü olan ve artık yıllar için 280. güne karşılık gelen 6 Ekim sadece dünya genelinde önem taşımakla kalmaz. Çünkü Türkiye için de bu tarih önemli bir tarihtir. Ülke tarihinde 6 Ekim günü önemli bir olay gerçekleşmiştir.

6 ekim takvimlere göre İstanbul’un kurtuluş günü olması nedeni ile Türkiye için son derece önemli bir gündür. İstanbul 6 Ekim 1923 günü düşman işgalinden kurtulmuştur.

Ayrıca bu tarih, dünya genelinde ise farkındalık yaratması amacı ile Dünya Serebral Palsi Farkındalık günü olarak da işaretlenmiştir.

Tarihte 6 Ekim’de neler oldu?

Tarihte 6 Ekim’de başka olaylar da gelişmiştir. Bu olaylardan bazıları ise şunlardır:

  • İstanbul’da ilk araba Beyoğlu’na çıktı.
  • Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı.
  • Damat Ferit Paşa öldü.
    1. Balkan Konferansı Atina’da bir araya geldi.
  • TRT 2 kanalının resmi açılışı yapıldı.
  • İlk uzun metrajlı sesli film Amerika Birleşik Devletleri’nde gösterime girdi.
  • Kayseri’de ilk uçak fabrikası açıldı.
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ekim gün
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