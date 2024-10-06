6 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 6 Ekim

Dünya çapında kullanılan takvimlere göre bazı günlerin anlam ve önemi diğer günlerden daha fazladır. Bir yıl içinde yer alan 365 günün neredeyse tamamı için özel bir anlam atfedilmiştir. UNESCO (United Stations Educational Scientific and Cultural Organization) tarafından belirlenen ve Dünya Günleri adı verilen günler de bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

İnsanlık tarihinin ve insan hayatının önemli kabul edilen yönlerini işaret etmek ve o günleri anmak amacı ile belirlenen dünya günlerinden bazıları şunlardır:

14 Ocak Dünya Mantık Günü

24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü

13 Şubat Dünya Radyo Günü

21 Mart Dünya Şiir Günü

6 Ekim neden önemli?

Miladi takvime göre yılın 279. günü olan ve artık yıllar için 280. güne karşılık gelen 6 Ekim sadece dünya genelinde önem taşımakla kalmaz. Çünkü Türkiye için de bu tarih önemli bir tarihtir. Ülke tarihinde 6 Ekim günü önemli bir olay gerçekleşmiştir.

6 ekim takvimlere göre İstanbul’un kurtuluş günü olması nedeni ile Türkiye için son derece önemli bir gündür. İstanbul 6 Ekim 1923 günü düşman işgalinden kurtulmuştur.

Ayrıca bu tarih, dünya genelinde ise farkındalık yaratması amacı ile Dünya Serebral Palsi Farkındalık günü olarak da işaretlenmiştir.

Tarihte 6 Ekim’de neler oldu?

Tarihte 6 Ekim’de başka olaylar da gelişmiştir. Bu olaylardan bazıları ise şunlardır: