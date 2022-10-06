6 Ekim ne günü? İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları, anlamı ve önemi!

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları vatandaşlar tarafından merak edildi. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ile ilgili WhtsApp, Instagram, Twitter, Facebook ve Telegram gibi platformlardan paylaşımda bulunmak isteyen birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları, anlamı ve önemi...

6 EKİM NE GÜNÜ?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak, 13 Kasım 1918'de İstanbul’u işgal etti.

1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı.

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'dur.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

Galata’sı, Kız Kulesi, Ayasofya’sı, Süleymaniye’si ve Dolmabahçe’siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

“Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 99 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 99. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!

İSTANBUL’UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

