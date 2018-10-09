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6-Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:27 | Son Güncelleme

(Görüntülü)6-Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır

(Görüntülü)6-Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır

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Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  
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