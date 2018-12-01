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6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda 9 şahıs ile 4’ü Azerbaycan uyruklu toplam 5 bayan şahıs gözaltına alındı. Şahısların alınan ifadeleri sonrası tespit edilen 1’i Azerbaycan uyruklu 2 erkek şahıs ile 1 kadın şahıs daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6 erkek ile 2 kadın ifade sonrası serbest bırakılırken, yabancı uyruklu bayanları çeşitli yollardan yurda getirerek kendilerine ait ikametlerde para karşılığı erkeklere pazarlayan ve fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen E.Y. (48), M.S. (80), M.A.U. (72), F.D. (52) ve H.D. (31) ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Balıkesir

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