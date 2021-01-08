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6 evden hırsızlık yapan şahıslar çaldıklarıyla birlikte yakalandı

08.01.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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6 evden hırsızlık yapan şahıslar çaldıklarıyla birlikte yakalandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde 6 ayrı evden hırsızlık yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde 6 ayrı evde hırsızlık yaşanması üzerine köy muhtarı Arif Koca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde 6 ayrı evden hırsızlık yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde 6 ayrı evde hırsızlık yaşanması üzerine köy muhtarı Arif Koca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gürün İlçe Jandarma ekipleri, köyde yaptıkları araştırmalar sonrası şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Bahçeiçi köyünde 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli şahıslar, Malatya’nın Darende ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Araçta yakalanan E.Ç., M.K.B.,H.D. H.K. ve İ.S. Gürün ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 5 şahıs İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların, üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve kurusıkı tabanca bulundu.
Öte yandan araçta yapılan aramada av tüfeği, çeşitli ev eşyası, hızar makinesi, kerpeten, çekiç, taşlama makinesi, matkap ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

6 evden hırsızlık yapan şahıslar çaldıklarıyla birlikte yakalandı

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