6 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'nun Salı gün, Senato'da protesto gösterileriyle başlayan onay oturumlarının ikinci gününde Kavanaugh'nun, Demokrat Partili senatörleri, kendisine onay vermekten korkmamaları için ikna etmeye çalıştığını yazıyor. Gazete, Kavanaugh'nun, özellikle kürtajla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını geri çevirmeye çalışacağından korkan Demokratlar'a, ”Merak etmeyin, kürtaj kararının kamuoyu açısından önemini anlıyorum, fanusun içinde değil gerçek dünyada yaşıyorum, meselenin farkındayım” şeklinde yanıt verdiğini bildiriyor. Ancak habere göre Kavanaugh yine de kürtaj, seçim kampanyası finansmanı kısıtlamaları ve silah sahibi olma hakkı gibi kilit meselelerdeki bazı sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Kavanaugh ayrıca görev başındaki bir başkanın mahkemede ifade vermeye zorlanıp zorlanamayacağı, bir başkanın kendisi için af çıkarıp çıkaramayacağı ve kendisini soruşturan bir savcıyı keyfi olarak görevden alıp alamayacağı meselelerinde taraf olmayı reddetti. Gazete, bu üç sorunun, Robert Mueller'ın yürüttüğü ve Başkan Trump ve çevresini yakından ilgilendiren Rusya soruşturması çerçevesinde kilit önem taşıdığı yorumunda bulunuyor.

New York Times ise Başkan Trump ve çevresinin, gazetenin dünkü baskısında adının gizli tutulması şartıyla bir makalesi yayınlanan üst düzey bir hükümet yetkilisinin yazdıklarına verdiği tepkileri aktarıyor. Gazete, ”Ben de Direnişin Parçasıyım” başlıklı yazıyı kaleme alan yetkilinin, Trump'ın Amerika'ya zarar verecek icraatlarının önüne geçmek için gizli bir direniş oluştuğunu ve Trump'ın fevri kararlar almasını engellemek için yönetim içinde faaliyete geçtiklerini yazdığını hatırlatıyor. Yazının sahibi, Trump'ın liderliğini aceleci, sorumsuz, saldırgan, etkisiz ve beceriksiz olarak niteliyor ve olası felaketleri önlemek için çocukça davranan Trump karşısında ”sorumlu yetişkinlerin” hazır beklediğini yazıyor. Habere göre Trump, gazetede yayınlanan yazıyı okuduktan sonra tam anlamıyla bir öfke patlaması yaşadı. Yazıyı kimin kaleme aldığını bulmak için acilen harekete geçildi. Beyaz Saray danışmanları, kimliği gizli yetkilinin Trump Yönetimi'nde görev yaptığını, ancak Beyaz Saray içinden olmadığını düşünüyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazının yayınlanmasından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada kullanılan ifadelerin kendisine ait olmadığını kaydetti ve ”Medyanın bu yönetime zarar vermek için harcadığı çabaları son derece rahatsızlık verici buluyorum” dedi.