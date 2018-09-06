6 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'nun Salı gün, Senato'da protesto gösterileriyle başlayan onay oturumlarının ikinci gününde Kavanaugh'nun, Demokrat Partili senatörleri, kendisine onay vermekten korkmamaları için ikna etmeye çalıştığını yazıyor. Gazete, Kavanaugh'nun, özellikle kürtajla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını geri çevirmeye çalışacağından korkan Demokratlar'a, ”Merak etmeyin, kürtaj kararının kamuoyu açısından önemini anlıyorum, fanusun içinde değil gerçek dünyada yaşıyorum, meselenin farkındayım” şeklinde yanıt verdiğini bildiriyor. Ancak habere göre Kavanaugh yine de kürtaj, seçim kampanyası finansmanı kısıtlamaları ve silah sahibi olma hakkı gibi kilit meselelerdeki bazı sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Kavanaugh ayrıca görev başındaki bir başkanın mahkemede ifade vermeye zorlanıp zorlanamayacağı, bir başkanın kendisi için af çıkarıp çıkaramayacağı ve kendisini soruşturan bir savcıyı keyfi olarak görevden alıp alamayacağı meselelerinde taraf olmayı reddetti. Gazete, bu üç sorunun, Robert Mueller'ın yürüttüğü ve Başkan Trump ve çevresini yakından ilgilendiren Rusya soruşturması çerçevesinde kilit önem taşıdığı yorumunda bulunuyor.
New York Times ise Başkan Trump ve çevresinin, gazetenin dünkü baskısında adının gizli tutulması şartıyla bir makalesi yayınlanan üst düzey bir hükümet yetkilisinin yazdıklarına verdiği tepkileri aktarıyor. Gazete, ”Ben de Direnişin Parçasıyım” başlıklı yazıyı kaleme alan yetkilinin, Trump'ın Amerika'ya zarar verecek icraatlarının önüne geçmek için gizli bir direniş oluştuğunu ve Trump'ın fevri kararlar almasını engellemek için yönetim içinde faaliyete geçtiklerini yazdığını hatırlatıyor. Yazının sahibi, Trump'ın liderliğini aceleci, sorumsuz, saldırgan, etkisiz ve beceriksiz olarak niteliyor ve olası felaketleri önlemek için çocukça davranan Trump karşısında ”sorumlu yetişkinlerin” hazır beklediğini yazıyor. Habere göre Trump, gazetede yayınlanan yazıyı okuduktan sonra tam anlamıyla bir öfke patlaması yaşadı. Yazıyı kimin kaleme aldığını bulmak için acilen harekete geçildi. Beyaz Saray danışmanları, kimliği gizli yetkilinin Trump Yönetimi'nde görev yaptığını, ancak Beyaz Saray içinden olmadığını düşünüyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazının yayınlanmasından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada kullanılan ifadelerin kendisine ait olmadığını kaydetti ve ”Medyanın bu yönetime zarar vermek için harcadığı çabaları son derece rahatsızlık verici buluyorum” dedi.
Wall Street Journal ise Facebook'un üst düzey yetkililerinden Sheryl Sandberg ve Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'nin dün Senato İstihbarat Komisyonu'nda verdikleri ifadenin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Rusya'nın Amerika'daki seçimlere müdahale etmek için sosyal medya platformlarından yararlanması konusunda gerek Sandberg gerekse Dorsey'nin, tehditleri ortaya çıkarıp kabullenmekte ve önlem almakta yavaş davrandıklarını kabul ettiklerini ve bunun sorumluluğunu üstlendiklerini kaydettiklerini yazıyor. Habere göre Sandberg ve Dorsey, oturumda, sosyal medyanın özgür ve açık fikir alışverişi ortamının bir silah haline getirilmesinden ötürü duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Her iki yönetici de platformlarının geçmişte kötü emellere alet edilmesine izin vermelerinden ötürü pişmanlık duyduklarını ve Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce online sistemlerinin emniyetini sağlamak için ek girişimlerde bulunduklarını söyledi. Sandberg ve Dorsey'nin Senato'da ifade verdikleri sırada teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşse dikkatlerden kaçmadı. Facebook hisseleri yüzde 2,3, Twitter hisseleri yüzde 6,1 oranında değer kaybederken bilgisayar çipi üreticisi firmaların ve online medya içeriği dağıtımı yapan şirketlerin de bu düşüşten nasibini aldığı gözlendi. Öte yandan gazete, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın bu ay tüm eyaletlerin başsavcılarıyla bir araya gelip, sosyal medya platformlarının özellikle bazı muhafazakar kesimlerin sesini kasten kısmak için ne gibi girişimlerde bulunduklarını masaya yatırmayı planladığını bildiriyor.
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