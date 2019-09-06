6 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Kuzey Carolina eyaletinin Atlas Okyanusu boyunca uzanan ve bariyer adaları adı verilen bölgesini vurmak üzere olan ve bu sabah itibarıyla şiddeti Kategori 1'e indirilen Dorian Kasırgası'nın Bahamalar'da yol açtığı felaketin boyutlarını ana sayfasına taşımayı sürdürüyor. Habere göre 700 adaya yayılan 400 bin nüfuslu Bahamalar'a acil yardım malzemeleri taşımaya ve kasırga mağdurlarını bölgeden tahliye etmeye çalışan Amerikan Sahil Güvenlik Teşkilatı, İngiliz Kraliyet Donanması ve çok sayıda yardım örgütü, büyük zorluk çekiyor. Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın Miami'deki Yedinci Bölge Komutanı Tuğamiral Eric Jones, Bahamalar'da kara ulaşımının yapılamadığını söyledi. Öte yandan kasırganın en büyük hasarı verdiği kuzeydeki Great Abaco Adası'nın en büyük kenti olan Marsh Harbour, doğal afetlerin yoksullarla zenginler arasındaki eşitsizliği en çok gözler önüne seren yerlerden biri. Adada yaşayan pek çok varlıklı aile, özel havacılık firmalarına helikopterle tahliye edilmek için 20 bin dolar ödedi. Ancak yoksullar, gıda ve suyun bile temin edilemediği barınaklara kabul edilmek için hala sıra bekliyor.

Washington Post bugün ayrıca son haftalarda elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalıklarının hızla artmasıyla ilgili habere yer veriyor. Habere göre hastalanan elektronik sigara kullanıcılarının kullandığı marihuana bazlı ürünlerin numunelerinin hepsinde E vitamininden elde edilen yağa rastlandı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, hastalanan kişilerin ortak paydasının E vitamininden çıkarılan yağ olduğu bilgisini, bu hafta eyalet sağlık yetkilileriyle paylaştı. E vitamini, Amerika'nın farklı bölgelerinden toplanan numunelerdeki ortak nokta olsa da yetkililer, ani akciğer rahatsızlıklarına bu kimyasalın yol açıp açmadığı sonucuna varmak için henüz erken olduğunu kaydediyor. E vitamini, kanola yağı, zeytin yağı ve badem gibi gıda ürünlerinde doğal olarak ortaya çıkan bir kimyasal madde. E vitamininden çıkarılan ve E vitamini asetatı adı verilen yağ ise özellikle vitaminsel besin takviyelerinde ve cilt kremlerinde sıklıkla kullanılıyor. Uzmanlar, ağız yoluyla ya da cilde sürülerek tüketilen bu yağın zararlı olup olmadığının bilinmediğini, ancak solunum yoluyla alındığında moleküler yapısı itibarıyla akciğerlere zarar veriyor olabileceğini kaydediyor.

New York Times ise Başkan Trump'ın Çin'le müzakerelere yeniden başlama kararı almasının mali piyasaları coşturduğunu yazıyor. Habere göre yatırımcılar, ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağı müjdesini, iki tarafın hala bir çıkış yolu bulabileceği sinyali olarak algıladı. Standard and Poors endeksinin dün yüzde 1'den fazla değer kazanması, mali piyasaların ticaret savaşlarına bağlı korku ya da umut ikliminden ne kadar çok etkilendiğinin göstergesi. Ancak Amerika ve Çin'de 2020 başkanlık seçimlerinden önce iki ülke arasındaki ilişkilerin durma noktasına gelmesini önlemek için ticaret çıkmazını bir süre daha devam ettirmenin belki de en iyi sonuç olacağını düşünenler var. Uluslararası Para Fonu IMF'nin Çin bölümü eski başkanı Eswar Prasad, müzakerelere devam etmenin piyasaları bir nebze yatıştırdığını, ancak büyük ödünler vermenin beraberinde getireceği siyasi bedelin hem Çin hem de Amerika açısından çok yüksek olabileceğini söyledi. Gazete, Çin'le ticaret meselesinin Başkan Trump için hem siyasi bir koz, hem de seçim yılına girildiği bu dönemde potansiyel bir zaafiyet olduğu yorumunda bulunuyor. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda da Trump'ın Çin'e yönelik çelişkili tavrının süreceği görüşünde. Trump, seçmen tabanını harekete geçirmek istediğinde büyük olasılıkla Çin'e karşı tehditkar söylemlerini alevlendirecek, piyasalardaki çalkantıları dindirmek içinse Çin'le uzlaşı yolu bulunacağı sinyali verecek.