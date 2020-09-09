"6 Eylül Fotoğraf Sergisi’’ ziyaretçilerini ağırlıyor

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Yaşayan Şehir Müzesinde hazırlanan ‘’6 Eylül Fotoğraf Sergisi’’ ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kurtuluş mücadelesi öncesinde olduğu gibi sonrasında da birçok çetin savaşın yaşandığı Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu konferans ve fotoğraf sergileriyle anlatılıyor. Bilecik’in kurtuluş mücadelesindeki rolü, 5 Aralık Bilecik mülakatı ve işgalciler tarafından 3 kez yakılıp yıkılmasına ilişkin yeni fotoğrafların yansıtıldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

