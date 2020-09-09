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"6 Eylül Fotoğraf Sergisi’’ ziyaretçilerini ağırlıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 09.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Yaşayan Şehir Müzesinde hazırlanan ‘’6 Eylül Fotoğraf Sergisi’’ ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Kurtuluş mücadelesi öncesinde olduğu gibi sonrasında da birçok çetin savaşın yaşandığı Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu konferans ve fotoğraf sergileriyle anlatılıyor.

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Yaşayan Şehir Müzesinde hazırlanan ‘’6 Eylül Fotoğraf Sergisi’’ ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Kurtuluş mücadelesi öncesinde olduğu gibi sonrasında da birçok çetin savaşın yaşandığı Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu konferans ve fotoğraf sergileriyle anlatılıyor. Bilecik’in kurtuluş mücadelesindeki rolü, 5 Aralık Bilecik mülakatı ve işgalciler tarafından 3 kez yakılıp yıkılmasına ilişkin yeni fotoğrafların yansıtıldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Bilecik Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:28
Öğle
13:02
İkindi
16:37
Akşam
19:27
Yatsı
20:47

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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