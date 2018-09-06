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6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 22:47 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 568'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 18, 20, 43, 45, 51 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 762 bin 409 lira devretti

6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

6 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 762 bin 409 lira 28 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 13 bin 812 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 920 kişi 213 lira 75'er kuruş, 3 bilen 66 bin 741 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 278 bin 821 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 647 bin 133 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 736 lira 64 kuruş kamuya aktarıldı.

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