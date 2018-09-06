6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

6 Eylül Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Perşembe akşamları düzenlenen ve 54 sayı arasında seçilen altı sayıyı bilmeye dayanan Süper Loto'nun 568. hafta çekilişi yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak Süper Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı sayısı belirlenecek. Süper Loto'da geçen altı bilen çıkmamış ve 2. kez devir etmişti. Devreden miktar ise 2 milyon 897 bin 916 lira. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 4 milyon lirayı aşması bekleniyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? 6 Eylül Süper Loto çekilişi canlı yayın bağlantısı ve anlık Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair detaylar haberimizde. 6 Eylül Süper Loto çekilişi, Ankara'nın Balgat ilçesinde yapılacak. Canlı yayında yapılacak Süper Loto çekilişinde noter ve çekiliş heyeti de hazır bulunacak. Saat 21.15'te başlayacak Süper Loto çekilişinde 1'den 54'e kadar sıralı olarak dizilmiş topları, çekiliş küresine yerleştirilecek. Ve 568. haftanın Süper Loto sayıları belirlenecek. Bu çekilişi aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.

568. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21.15) 6 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI hafta Süper Loto çekilişi yapıldıktan sonra 6 Eylül Süper Loto sonuçları da belli olacak. Bunun için Milli Piyango İdaresi, şanslı sayıları doğru tahmin eden var mı kontrol edecek ve sonuçları aşağıdaki verdiğimiz linkte 21.30 sonrasında yayınlanacak. Süper Loto sonuçlarını anlık olarak aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. 6 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI 21.30'DA BURADA OLACAK! GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI SÜPER LOTO 567. HAFTANIN SAYILARI: 8 - 19 - 31 - 39 - 42 - 47 Haftanın numaraları çekildikten sonra 567. hafta Süper Loto sonuçları ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmayınca 2 milyon 897 bin 916 lira 32 kuruş ikramiye devretti. Süper Loto çekilişinde 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandılar. SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto, şans oyunları içinde en büyük ikramiyeyi veren oyun olarak geçiyor. Bunda da devir sınırı olmamasının katkısı büyük. Süper Loto'da 1-54 sayıları içinden seçilen altı sayıyı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Süper Loto, son bir yılda toplam 262 milyon 31 bin 423 TL 35 kuruş ikramiye dağıttı. Son bir yılda yapılan Süper Lot çekilişlerinde kazanılan en büyük ikramiye ise 42 milyon 532 bin 640 TL 20 kuruş. bu ikramiye aynı zamanda şans oyunlarında Türkiye'de bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye olarak tarihe geçti.

Süper Loto'da son bir yılda en çok çıkan sayılarda 324 kez ile 13 ve 35 sayıları başı çekiyor. Bu sayıları 35 sayısı 316 kez çıkarak takip ediyor. 1 sayısı 292 kez, 45 sayısı 288 kez çıkarken 17 ve 4 sayıları 284 kez çekilişlerde çıkmış. 47 sayısı 280 kez çıkarken 20 sayısı 276 kez ile onun ardından geliyor. 33, 43, 23 ve 22 sayıları ise 272 kez çıkmış. Diğer sayıların dağılımı ise şöyle: 36 - 268 kez, 49 - 264 kez, 40 - 264 kez, 19 - 264 kez, 29 - 264 kez, 18 - 264 kez, 5 - 256 kez, 46 - 256 kez, 14 - 252 kez, 54 - 252 kez, 50 - 248 kez, 12 - 248 kez, 41 - 248 kez, 39 - 248 kez, 2 - 244 kez, 31 - 244 kez ve 10 - 244 kez SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR? Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.