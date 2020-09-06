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  4. 6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 19:06 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 53 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 673'e yükseldi. Bugün bin 578 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısında en çok artışın olduğu illeri açıkladı.

6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.

Son 24 saatte 1013 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 251 bin 105'e yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.


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