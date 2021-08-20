6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili neler biliniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından, Bakan Özer de bakanlığın YouTube kanalından bilgilendirmelerde bulundu. Bu bilgilendirmelere göre yüz yüze eğitim nasıl işleyecek?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, kadar sürecek?

Tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitim, 6 Eylül'de başlayacak.

1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri için ise 31 Ağustos 'ta çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

Bakan Özer, "Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" dedi.

Bakan Özer'in verdiği bilgiye göre, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

Eğitim almak ya da vermek için aşı olmak zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasının isteneceğini açıkladı. Erdoğan, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli test yaptırmasının isteneceğini bildirdi.

"Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir" diyen Bakan Özer, öğretmenlerin aşı olma oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Çarşamba günü itibarıyla öğretmenlerin en az bir doz aşılanma oranı yüzde 80,34, iki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73.

Türkiye'nin eğitim-öğretim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Özer, "Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6- 18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir" dedi.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu olmadığını, aşı olmayan personel için alınacak önlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceğini kaydetti.

Okullarda hangi tedbirler alınacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının okula maske takarak geleceklerini; okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idaresi tarafından maskelerin ücretsiz olarak sağlanacağını kaydetti.

Özer, "Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır" dedi.

Covid-19 salgını ile ilgili öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticiler için kılavuzlar hazırlandığını söyleyen Özer, okullarda müdür yardımcılarının ve nöbetçi öğretmenlerin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenin de sağlık tedbirlerinin uygulanmasına destek vereceğini belirtti.

Özer'in verdiği bilgiye göre, okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek, tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1423629477419134981

