HABER

6 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 'ankesörlü telefon' operasyonunda gözaltına alınan 12'si muvazzaf asker olmak üzere 17 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 'ankesörlü telefon' operasyonunda gözaltına alınan 12'si muvazzaf asker olmak üzere 17 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, örgüt imamları ile ankesörlü telefon aracılığıyla iletişim kurduklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Samsun merkezli Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale, Kırklareli ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12'si muvazzaf, 1'i daha önce meslekten ihraç edilen asker, 4'ü kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

PARTNERFacebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!Facebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandıPolisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı
Ayvalık'ta fuhuştan gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildiAyvalık'ta fuhuştan gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

Taksim'i 'cadılar' bastı!

Taksim'i 'cadılar' bastı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.