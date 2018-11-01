6 FETÖ şüphelisi adliyede

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 'ankesörlü telefon' operasyonunda gözaltına alınan 12'si muvazzaf asker olmak üzere 17 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, örgüt imamları ile ankesörlü telefon aracılığıyla iletişim kurduklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Samsun merkezli Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale, Kırklareli ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12'si muvazzaf, 1'i daha önce meslekten ihraç edilen asker, 4'ü kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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