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6 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik  düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.  Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

6 FETÖ şüphelisi adliyede

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan operasyonda bir muvazzaf subay, bir uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen bir astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunda öğrenim gören 6 eski öğrenci gözaltına alındı.
Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları öne sürülen 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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6 FETÖ şüphelisi adliyede6 FETÖ şüphelisi adliyede6 FETÖ şüphelisi adliyede6 FETÖ şüphelisi adliyede

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