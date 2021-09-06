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6 Filistinli İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçtı

06.09.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistinli altı mahkum, İsrail'in en sıkı güvenlik önlemleri alınan cezaevi olan Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçtı. Filistinlilerin bulunabilmesi için operasyon başlatıldı.

6 Filistinli İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçtı

Filistinli altı mahkum, İsrail'in en sıkı güvenlik önlemleri alınan cezaevi olan Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçtı. Filistinlilerin bulunabilmesi için operasyon başlatıldı.

İsrail güvenlik güçleri ülkede birçok bölgede mahkumları arıyor.

Arama çalışmalarında helikopterler ve insansız hava araçları da kullanılıyor.

Altı Filistinlinin cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları ve 10 metrelik bir tünel kazdıkları bildiriliyor.

Kaçan mahkumlar; El Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad örgütü üyeleri Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda.

Gilboa Hapishanesi

Walla News internet sitesi, kaçanların tamamının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkumlar olduğunu yazdı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett altı Filistinli mahkumun Gilboa Hapishanesi'nden kaçmasının "çok vahim bir olay" olduğunu söyledi.

Filistinliler ise mahkumların "kahramanca bir eyleme" imza attıklarını söylüyor.

Sıkı güvenlik önlemleri alınanGilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilmiş ve 2004 yılında açılmıştı.

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