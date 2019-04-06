"6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" başladı

Karartı, Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlatabilmenin en etkili, en araçsız ve samimi yollarından birinin tiyatro olduğunu belirterek, "Tiyatro, seyirciyle iletişimin en doğal ve en dolaysız olduğu sanat dalıdır. Bu yüzden de önemli ve özeldir. Sadece tiyatro değil, onu icra eden, icrasına katkıda bulunan ve nihayet seyredenler de özel ve değerlidir." dedi.

- "Sanata evet"

İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşimin giderek azaldığına işaret eden Karartı, "Tiyatronun, hayata, insana, geçmişe ve geleceğe dair mesajlarını, her zaman olduğu gibi yalın bir dille kitlelere aktarmaya devam etmesi ziyadesiyle önem taşıyor. Frankfurt Tiyatro Festivali, bu bakımdan çok önemli bir misyonu yerine getiriyor." diye konuştu.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da festivalin arkasında çok çalışkan ve büyük bir ekibin olduğunu ifade etti.

Kellecioğlu, "Sanata evet" misyonuyla Türk dilini ve birikimlerini yansıtmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tiyatro Frankfurt olarak, toplumun sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini önceleyen değerleri koymak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun içinde bulunduğu buhranların aşılmasında, eğitimin ve kültürün gelişmesinde sanatın belirleyici rolünü asla göz ardı etmiyoruz. Sanatın toplumda eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin yerleşik hale gelmesindeki rolünü ise çok önemsiyoruz. Buna paralel olarak da sanatın toplum içinde ayrıcalıklı bir yeri olduğunu göstermeye çabalıyoruz."