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6. Geleneksel Hamsi Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Etkinlik kapsamında pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Ordulular Derneği tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde 3 ton hamsi dağıtıldı.

Vatan Caddesi'ndeki dernek önünde yapılan etkinliğe, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kapaklı Ordulular Derneği Başkanı Temel Büyükkeskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri hamsi şöleninde bu yıl 3 ton hamsi pişirildiğini söyledi.

Etkinliği 6 yıldır düzenlediklerini ifade eden Büyükkeskin, "Birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi adına güzel bir geleneği yaşatıyoruz. Katılım çok güzel, emeği geçen başta sponsorlarımız olmak herkese teşekkür." dedi.

Konuşmanın ardından pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamsi Şöleni Kapaklı Tekirdağ

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