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6 genel başkanın ilk programı belli oldu! Deprem bölgesine gidecekler…

07.03.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemini bir anda Kahramanmaraş merkezli depremlerden seçimlere ve Millet İttifakının adayına çeviren gelişmelerin ardından Millet İttifakı uzlaşma sağlayarak yoluna İYİ Parti'nin geri dönmesiyle 6 parti olarak devam etme kararı aldı. Aday açıklanırken de deprem bölgesindeki yaralara değinen Millet İttifakının ilk programları belli oldu.

6 genel başkanın ilk programı belli oldu! Deprem bölgesine gidecekler…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden haftalar geçti ancak vatandaşlar halen temel ihtiyaçlarına ulaşmakta zorlanıyor. Millet İttifakı da yoğunlaşan siyaset gündeminde deprem bölgelerinde yaşananların unutulmasına izin vermiyor ve toplantılarında bu büyük felaketi gündemlerinin ana maddesi olarak tutuyor. Millet İttifakı'nın altı liderinin ilk programı da deprem bölgelerine olacak. Altı lider hep birlikte deprem bölgelerine ziyarette bulunacak.

Millet İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı adayını netleştirmek üzere dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. 6 liderin toplantısı sonrası Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kitlenin karşısına çıkan liderler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı oluğunu duyurdu, liderler adına duyuruyu yapan ise Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oldu. 5 lider ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak açıklandı.

DEPREM BÖLGESİNDE YARALAR HALA AÇIK

Bununla birlikte Maraş merkezli depremin yıktığı 10 ilde acılar hala taze. Resmi verilere göre 45 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depreminden sağ kurtulanlar da soğukta yaşam mücadelesi veriyor. İhtiyaçlarının henüz karşılanmadığını belirten depremzedeler seslerini duyurmaya çalışırken enkazda kalan yakınlarını bulamayanlar da haber bekliyor.

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'NE OLURSA OLSUN DEPREM EN ÖNEMLİ GÜNDEM'

Millet İttifakı da yoğun geçen görüşme trafiği sırasında deprem bölgelerinde yaşananları da ele alındı. 3 gün önce CHP'li 10 belediye başkanıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bu toplantıda da odak noktasının deprem bölgeleri olması gerektiğini söylemiş ve ‘ne olursa olsun’ depremin en önemli gündem maddesi olarak kalacağının altını çizmişti. Ayrıca Kılıçdaroğlu, aynı toplantıda belediye başkanlarına da talimat vererek “Deprem bölgesine gereken önem verilmeli, yurttaşlarımız ihmal edilmemeli” demişti.

ALTI LİDER DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Karar gazetesinin haberine göre Millet İttifakı liderlerinin ilk programı da belli oldu. Altı lider birlikte deprem bölgelerini ziyaret edecek. Altı liderin deprem bölgelerine yapacakları ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor

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Anahtar Kelimeler:
deprem Millet İttifakı

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