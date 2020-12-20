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  4. 6 gün önce evden çıkan gençten haber alınamıyor

6 gün önce evden çıkan gençten haber alınamıyor

20.12.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 6 gün önce telefon geldikten sonra evden çıkan 27 yaşındaki Yusuf Dinç’ten haber alınamıyor.Bağlar ilçesinde ikamet eden Yusuf Dinç, 6 gün önce gelen bir telefon ile hızla evden çıktı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 6 gün önce telefon geldikten sonra evden çıkan 27 yaşındaki Yusuf Dinç’ten haber alınamıyor.
Bağlar ilçesinde ikamet eden Yusuf Dinç, 6 gün önce gelen bir telefon ile hızla evden çıktı. Bir süre kendisinden haber alamayan gencin ailesi karakola başvurdu. İddiaya göre, babası ile görüşmemek için evden çıkan gencin yakınları, Dinç’e çağrıda bulunarak eve dönmesini istedi. Polis ekiplerince Gaziantep’te bulunduğu öğrenilen Yusuf Dinç’in ailesi ile görüşmek istemediği kaydedildi. Gırtlak kanseri olan babası ile kalp ve tansiyon hastası olan annesi çocuklarının sesini duymayı bekliyor.
6 gündür kendisinden haber alınamayan Yusuf Dinç’in babası Bekir Dinç, çocuğunun gitmesinin ardından yemekten kesildiklerini söyledi. Bekir Dinç, "Pazartesi günü sabah 09.00’da Yusuf’a telefon geldi çıkıp gitti, bir daha haber alamadık. Gidiş o gidiş bir daha göremedik, bu süreçte şikayette bulunduk, karakola gittik. 4 gün sonra telefon geldi, ifade almaya çağırdılar, oraya gittim. Orada oğlumun Gaziantep’te bulunduğunu söylediler. Ben de çok sevindim, kanadım olsaydı uçacaktım. Oğlumla konuşmak istedim, Yusuf’un konuşmak istemediğini söylediler. Ben de bir sesini duymak istedim, sağ olup olmadığını bilmek için. Konuşmadı, imzamı atıp geri çıktım. Kimliği başkasında da olabilir, onun olup olmadığını bilmiyoruz. O günden sonra da zaten hiç haber alamadık, gece gündüz ağlıyoruz, Yusuf’un gelmesini istiyoruz. Normalde bir yere gittiği zaman annesi çok merak ettiği için arar annesine nerede olduğunu söylerdi. Annen kalp ve tansiyon hastası, yemek yiyemiyoruz, ben de gırtlak kanseriyim, bir haftadır boğazımızdan yemek geçmiyor. Yusuf lütfen eve gel" dedi.

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