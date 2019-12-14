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6 günde 4 evi soyan hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 6 günde 4 evi soyan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi.

6 günde 4 evi soyan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 6 günde 4 evi soyan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 05-11Aralık tarihleri arasında ilçede bulunan 4 eve giren hırsızlar, ziynet eşyası ve para çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olayların yaşandığı evlere intikal eden polis ekipleri, evlere giren şahısların aynı kişiler olabileceği şüphesi üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde evleri soyan şahısların M.T., H.M., B.D. ve H.Y. olduğu tespit edildi.
Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların Yalova’da oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından dün Yalova’da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şahıslardan M.T.’nin 16 ayrı hırsızlıktan suç kaydının olduğu ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenirken, H.M.’nin farklı suçlardan 5, B.D.’nin 1, H.Y.’nin ise 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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