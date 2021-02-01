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6. günde de çalışmalara ara verildi

01.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu’nu (40) arama çalışmaları, altıncı gününde de bir sonuç vermedi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu’nu (40) arama çalışmaları, altıncı gününde de bir sonuç vermedi. Çalışmalar ertesi güne kadar ara verildi. Ekipler gün boyu barajın sığ bölgelerinde çığ çubukları ile arama yaptı.
Sabah saatlerinden bu yana jandarma, polis, sahil güvenlik, AFAD ve 112 ekipleri bölgede geniş çaplı arama faaliyeti sürdürdü. Çalışmalar hem baraj, hem de sahil bölgesinde yapıldı. Barajda aracın bulunduğu bölge ve koy dalgıçlar ve sonar ile gün boyu tarandı. Ayrıca sahil bölgesinde sığ sularda dalgıçlar çığ olaylarında da kullanılan demir çubuklar ile tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Karada ise kadavra köpekleri baraj gölünün etrafında görev yaptı. Çalışmaları gün boyu esen lodos olumsuz etkiledi. Buna rağmen ekipler akşamın son ışıklarına kadar arama faaliyetlerine devam etti. Su sıcaklığının 5 derecenin altında olduğu bölgede çalışmaların yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

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