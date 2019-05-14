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6 gündür aranıyordu, balık adamlar cesedini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

Elazığ’da evinden çıkan ve 6 gündür haber alınamayan öğretmenlik mezunu 24 yaşındaki gencin baraj kenarında önce kıyafetleri sonra polis dalgıçların çalışmasıyla cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden 24 yaşındaki Abdulkadir İkis, 5 günce kimseye bir şey söylemeden evden çıktı.

6 gündür aranıyordu, balık adamlar cesedini buldu

Elazığ’da evinden çıkan ve 6 gündür haber alınamayan öğretmenlik mezunu 24 yaşındaki gencin baraj kenarında önce kıyafetleri sonra polis dalgıçların çalışmasıyla cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden 24 yaşındaki Abdulkadir İkis, 5 günce kimseye bir şey söylemeden evden çıktı. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu İkis’ten haber alamayan aile yakınları ilk önce kendi imkanlarıyla araştırdı, bulamayınca durumu Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama yaptı. Arama çalışmaları sürerken İkis’in kıyafetleri dün Karakaya Baraj Gölü kıyısında bulundu.
Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nden dalgıçlara bölgeye sevk edildi. Dün bölgede dalış yapan balık adamlar bugün tekrar çalışma için baraj gitti. Dün olduğu gibi bugünde önce yüzeysel tarama yapan balık adamlar, suyun üzerinde çalıların arasında kayıp şahsın cesedini buldu.
Olay yerinde jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6 gündür aranıyordu, balık adamlar cesedini buldu

6 gündür aranıyordu, balık adamlar cesedini buldu

6 gündür aranıyordu, balık adamlar cesedini buldu

6 gündür aranıyordu, balık adamlar cesedini buldu

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