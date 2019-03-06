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6 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi’nde ikamet eden Selami Y’den (56) 6 gündür haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

6 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi’nde ikamet eden Selami Y’den (56) 6 gündür haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler eve girdiklerinde şahsı ölü olarak buldu. Şahsın ölümünü şüpheli bulan jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrası Selami Y’nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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