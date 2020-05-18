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6 gündür haber alınamayan dağcı için ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2020 14:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 6 gündür haber alınamayan dağcının bulunması için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre (35) 6 gün önce evinin karşısındaki Mendos Dağı eteğine antrenman yapmak için çıktı. Emre’nin geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgenin sarp ve ormanlık alan olmasından dolayı bölgeye AFAD, AKUT ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri Emre’nin gittiği tahmin edilen dağlık arazide arama çalışmalarına başladı.
Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü ilçede güçlükle yürütülen arama çalışmalarında drone da kullanılıyor.
Çalışmalara Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri de destek veriyor.

(İHA)

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