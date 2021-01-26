6 gündür haber alınamıyordu! Ormanda yarı baygın halde bulundu

Derince Yenikent Mahallesi’nde annesiyle beraber yaşayan Soner Deveci, 20 Ocak tarihinde evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi nedeniyle annesinin kayıp ihbarında bulunduğu Deveci için, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

YARI BAYGIN HALDE BULUNDU

Soner Deveci, 6 gün süren aramalarda jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Eriklitepe yakınlarında yarı baygın halde bulundu. Körfez Devlet Hastanesi’ne götürülen Deveci, burada yapılan sağlık kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alındı.

AİLESİ HASTANEYE YATIRMAK İSTEDİĞİ İÇİN EVDEN KAÇMIŞ

Soner Deveci’nin ilk ifadesinde, psikolojik sorunları olduğu nedeniyle ailesinin kendisini hastaneye yatırmak istediği için evden kaçtığını söylediği öğrenildi. (DHA)

