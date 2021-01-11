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6 gündür kayıp olan adam hastanede bulundu

11.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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6 gündür kayıp olan adam hastanede bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde 6 gündür kayıp olan 30 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Kocasarı hastanede bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesinde 6 gündür kayıp olan 30 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Kocasarı hastanede bulundu. Kocasarı’nın bir aracın çarpması sebebiyle hastanede tedavi altında olduğu belirlendi.
Serik ilçesi Yankoy Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Kocasarı (30) için ailesi Serik İlçe Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. En son 6 Ocak Çarşamba günü Abdurrahmanlar Mahallesi’nde bir markette görülen Kocasarı’yı bulmak için jandarma çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde Kocasarını’nın Muratpaşa ilçesi Meydan Polis Merkezi önünde yaya olarak gezdiği esnada araba çarpması sonucunda yaralandığı ortaya çıktı. Üzerinde kimlik belgesi olmadığı için ilk etapta kimliği tespit edilemeyen Kocasarı’nın kendisine geldikten sonra yapılan sorgulamasında kayıp olarak aranan şahıs olduğu anlaşıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Kocasarı’nın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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