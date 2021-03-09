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  4. 6 gündür konteynerda saklanıyorlarmış! Ölmek üzereyken bulundular

6 gündür konteynerda saklanıyorlarmış! Ölmek üzereyken bulundular

09.03.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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6 gündür konteynerda saklanıyorlarmış! Ölmek üzereyken bulundular

İzmir'in Aliağa ilçesinden İtalya'ya gidecek olan gemiye yüklenecek konteynerin içine saklanan İran uyruklu 55 göçmen, havasızlıktan ölmek üzereyken bulundu. 6 gündür konteynerin içinde saklandığı öğrenilen göçmenlerin havasız kalınca delik açtıkları, yetersiz geldiğinde ise ses çıkararak yardım istedikleri öğrenildi. Göçmenlerin bitkin halleri dikkat çekti.

Aliağa ilçesindeki özel bir konteyner limanında çalışan işçiler, gece saatlerinde istif halinde duran konteynerlerin içinden sesler gelmesi üzerine şüphelenerek durumu güvenliğe bildirdi. Güvenliğin olayı ihbar etmesiyle beraber olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, konteynerin içinde göçmenler olduğunu fark ederek konteyneri açmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu açılan konteynerden Irak uyruklu olduğu belirlenen 33’ü kadın 22’si erkek olmak üzere 55 göçmen çıkarıldı.

6 GÜNDÜR KONTEYNERDELERDİ, DELİK AÇIP HAYATTA KALDILAR

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Yaklaşık 6 gündür konteyner içinde bulundukları iddia edilen göçmenlerin, havasız kalmaları üzerine konteynerin tavanında ve yanlarından delikler açarak hava almaya çalıştıkları tespit edildi. Açılan delikler yetersiz kalınca göçmenlerin konteynerin duvarlarına vurarak ve sesler çıkararak yardım istediği kaydedildi.

BİTKİN HALDE BULUNDULAR

Konteyner içinden çıkarılan göçmenlerin havasızlıktan bitkin halde oldukları gözlemlendi. Göçmenlerin İtalya’ya giden bir gemiye yüklenecek olan konteynere bindirildikleri tespit edilirken, bu yolculuk için kişi başı yüklü miktarda para ödedikleri iddia edildi. Konteyner limanı içinde sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin gözaltında tutuldukları öğrenilirken, ifadelerinin alınmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri ifade edildi. Öte yandan göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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İHA

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