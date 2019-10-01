6 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

KAYSERİ, (DHA)- SİVAS'ta 'böbrek yetmezliği' tanısı konulan 6 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Akkuş çiftinin Sivas'ta doğan kız bebeklerine, 'böbrek yetmezliği' tanısı konuldu. Bebek, yapılan ilk tedavisinin ardından Kayseri'ye sevk edildi. Sivas'tan 55 dakika süren yolculuğun ardından Kayseri'ye gelen helikopter, hastanenin bahçesindeki piste indi. 6 günlük bebek, helikopter pistinde hazır bekleyen yeni doğan yoğun bakım sağlık ekipleri tarafından alınarak, tedavi için hastaneye götürüldü.

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