6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 gün önce trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Işık, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 1 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde, Çepnidere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. TIR şoförü Yasin Işık (55) yönetimindeki 45 TT 380 plakalı motosiklet kontrolden çıkıp devrildi. Yaralanan Işık, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Işık, dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cenazesi, bugün öğlende, Urganlı Orta Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Urganlı Kabristanı'nda toprağa verildi.
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