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6 güzel insan yetimlere umut oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ankara’da 6 vatandaş, kurdukları grupla yetim ve ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor.Özel iş makinesi sektöründe çalışan Caner Karaçöl, sosyal medya üzerinden "gayemiziyilik" diyerek ihtiyaç sahiplerinin sesi olmaya çalışıyor.

Ankara’da 6 vatandaş, kurdukları grupla yetim ve ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor.
Özel iş makinesi sektöründe çalışan Caner Karaçöl, sosyal medya üzerinden "gayemiziyilik" diyerek ihtiyaç sahiplerinin sesi olmaya çalışıyor. Caner Karaçöl’ün de içinde bulunduğu 6 kişilik grup, öğretmen, fırıncı ve iş makinesi operatörlerinden oluşuyor. Ankara’da Sincan ve çevresinde çoğu yetim çocuklardan oluşan yaklaşık 98 çocuk ve annelerine her ay düzenli olarak yardım yapan hayırseverler, ailelerin faturalarını ödemesi, gıda ve kıyafet alması için de çalışmalar yapıyor.

"İhtiyaç sahiplerini kendimizden ayırmıyoruz"
Herhangi bir kurum ya da kuruluşla çalışmadıklarını söyleyen Caner Karaçöl, "Herhangi bir kurum ve kuruluşla çalışmalar yapmadık. Gönüllü arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var. Yani derneklerle çalışmamamızın sebebi onların koli şeklinde yardım yapması, bizde öyle değil. Biz aileleri alıyoruz depoya getiriyoruz. Kıyafetlerden diledikleri kadar alıyorlar, daha sonra biz aileleri götürüyoruz evlerinin yakınında bulunan marketlerden, ailelerin neye ihtiyaçları varsa onları kendileri alıyorlar. Derneklerin ya da vakıfların vermiş olduğu kolilerde ailelerin tam ihtiyaçları karşılanmıyor, fakat biz anne ve çocuğu markete götürdüğümüzde kendilerinin neye ihtiyacı varsa onu alıyorlar. Bizim amacımız kendimiz ne yiyorsak, bu kardeşlerimize de ondan yedirelim" şeklinde konuştu.

"Her yaz yetim çocuklar için bir çalışma başlatıyoruz"
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ağırlıkta olmak üzere okullarda ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunduklarını anlatan Karaçöl, "Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu ağırlıkta olmak üzere hemen her okulunda ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklardan oluşan aylık ortalama 100-150 tane çocuk giydiriyoruz. Her yaz yetim çocuklar için bir çalışma başlatıyoruz. Bu seneki çalışmamız her yetime bir bisiklet dedik. Yaklaşık 42-43 tane bisiklet aldık çocuklara, bu gibi çalışmalar" ifadelerini kullandı.

"Doğu ve Güneydoğu’dan öğretmenler ihtiyaç sahiplerini tespit ederek bilgileri bize ulaştırıyor"
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden özellikle öğretmenlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için kendilerine ulaştığını belirten Karaçöl, "Sosyal medya üzerinden ulaşanlar da var. Bizim çevremizdeki arkadaşların Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı olmak üzere oralarda görev yapan öğretmen arkadaşlara biz haber gönderiyoruz. Onlar okullarında okuyan yoksul ve yetim öğrencileri tespit edip, bize yaş, cinsiyet ve beden bilgilerini gönderiyorlar. Biz ayakkabıları sıfır alıyoruz, geriye kalan kıyafetleri depoda bulunan atılası olmayan temiz kıyafetlerle birlikte bir koli hazırlayarak fazla fazla gönderiyoruz" dedi.

"Eşyası olmayan ailelere sıfırdan ev dizmeye çalışıyorlar"
Taşradan gelen ve Türkmen ailelerinin çektikleri sıkıntılardan bahseden Karaçöl, "Bu ailelerin hiçbir şeyi yok. Bir yatak, döşek ve varsa bazılarında birkaç kilim oluyor. Bunun dışında hiçbir yatacak ya da oturacak eşyası olmayan ailelerle karşılaştık. En son karşılaştığımız aile, çöpten topladıkları kartonların üzerinde yatan 4 kişilik bir aileydi. Bu şekilde 20’den fazla ailenin ev eşyasını duyuru yoluyla dizdik" dedi.

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor

6 güzel insan yetimlere umut oluyor
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